Juve-Napoli, la lezione di una sentenza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA - C'è una lezione per il calcio nella sentenza che annulla il tre a zero a tavolino e il punto di penalizzazione al Napoli , e rimette la palla al centro dell'Allianz Stadium: l'autonomia dello ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA - C'è unaper il calcio nellache annulla il tre a zero a tavolino e il punto di penalizzazione al, e rimette la palla al centro dell'Allianz Stadium: l'autonomia dello ...

