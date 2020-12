Inzaghi: “Si chiude un anno irripetibile, vincere a Udine non è facile per nessuno” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUdine – Le parole di Filippo Inzaghi al termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento giocare sul campo dell’Udinese. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo alla “Dacia Arena” per affrontare la formazione di Luca Gotti. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con i friulani. Cammino – “Abbiamo perso un giocatore straordinario come Hetemaj e la sua assenza non ha influito. La stessa cosa era accaduta la scorsa settimana, quando avevamo Schiattarella squalificato. Nel calcio devi sempre farti trovare pronto, non puoi abbassare la guardia. I risultati sono spesso sorprendenti, se non avessimo vinto stasera ci saremmo ritrovati in piena lotta salvezza. Il merito è dei ragazzi, chiunque gioca non fa rimpiangere gli assenti. E’ qualcosa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Le parole di Filippoal termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento giocare sul campo dell’se. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo alla “Dacia Arena” per affrontare la formazione di Luca Gotti. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con i friulani. Cammino – “Abbiamo perso un giocatore straordinario come Hetemaj e la sua assenza non ha influito. La stessa cosa era accaduta la scorsa settimana, quando avevamo Schiattarella squalificato. Nel calcio devi sempre farti trovare pronto, non puoi abbassare la guardia. I risultati sono spesso sorprendenti, se non avessimo vinto stasera ci saremmo ritrovati in piena lotta salvezza. Il merito è dei ragazzi, chiunque gioca non fa rimpiangere gli assenti. E’ qualcosa ...

BerardiLina : RT @ComunqueMilan: E TRIMONE #INZAGHI SI ARRENDE E FISCHIA LA FINE!!! #MILANLAZIO 3-2, IL #MILAN CHIUDE IL #2020 IN TESTA! L'Inde di Andoni… - VitaMarko83 : RT @ComunqueMilan: E TRIMONE #INZAGHI SI ARRENDE E FISCHIA LA FINE!!! #MILANLAZIO 3-2, IL #MILAN CHIUDE IL #2020 IN TESTA! L'Inde di Andoni… - itsaboutunicorn : RT @ComunqueMilan: E TRIMONE #INZAGHI SI ARRENDE E FISCHIA LA FINE!!! #MILANLAZIO 3-2, IL #MILAN CHIUDE IL #2020 IN TESTA! L'Inde di Andoni… - conte_negroni : RT @ComunqueMilan: E TRIMONE #INZAGHI SI ARRENDE E FISCHIA LA FINE!!! #MILANLAZIO 3-2, IL #MILAN CHIUDE IL #2020 IN TESTA! L'Inde di Andoni… - one_luk : RT @ComunqueMilan: E TRIMONE #INZAGHI SI ARRENDE E FISCHIA LA FINE!!! #MILANLAZIO 3-2, IL #MILAN CHIUDE IL #2020 IN TESTA! L'Inde di Andoni… -