Hong Kong | media | Jimmy Lai liberato su cauzione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020), 23 dic. (Adnkronos) - E' statosuil magnate deied attivista diLai, che era in prigione dai primi di dicembre con l'accusa di 'collusione con forze straniere' in virtù della nuova controversa legge per la sicurezza nazionale imposta da Pechino. Lo ha riferito il quotidiano 'Apple Daily', fondato dallo stessoLai nel 1995. Stando al giornale, il magnate è statodietro pagamento di unadi poco più dell'equivalente di un milione di euro. Inoltre dovrà consegnare il passaporto e gli è stato vietato incontrare politici stranieri, rilasciare interviste o pubblicare commenti sui social