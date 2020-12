Ha scommesso sul suo trasferimento all’Atletico, Trippier squalificato per 10 settimane (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Kieran Trippier ha piazzato scommesse durante il suo trasferimento dal Tottenham all’Atletico Madrid, e ora la FA l’ha squalificato per 10 settimane. Il nazionale inglese, che dovrà anche pagare una multa di 80.000 euro, rientrerà in tempo per gli Europei. Il terzino destro dell’Atletico Madrid, per un po’ accostato anche al Napoli, era stato incriminato a maggio e aveva dovuto ritirarsi dalla nazionale inglese a ottobre, per la partita della Nations League contro la Danimarca, per partecipare a un’udienza sulle accuse a lui mosse. Si tratta di scommesse piazzate nel periodo del suo trasferimento in Spagna, dal Tottenham nel luglio 2019: è stata nominata una commissione indipendente per esaminare il caso, che è riuscita a provare quattro delle presunte violazioni , respingendone ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Kieranha piazzato scommesse durante il suodal TottenhamMadrid, e ora la FA l’haper 10. Il nazionale inglese, che dovrà anche pagare una multa di 80.000 euro, rientrerà in tempo per gli Europei. Il terzino destro dell’Atletico Madrid, per un po’ accostato anche al Napoli, era stato incriminato a maggio e aveva dovuto ritirarsi dalla nazionale inglese a ottobre, per la partita della Nations League contro la Danimarca, per partecipare a un’udienza sulle accuse a lui mosse. Si tratta di scommesse piazzate nel periodo del suoin Spagna, dal Tottenham nel luglio 2019: è stata nominata una commissione indipendente per esaminare il caso, che è riuscita a provare quattro delle presunte violazioni , respingendone ...

Il nazionale inglese, per un po' accostato anche al Napoli, salterà in tutto 12 partite e rientrerà solo a marzo ...

