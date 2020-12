GF Vip 5, Pamela Prati querela Cecilia Capriotti: “Mi ha diffamato” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Pamela Prati ha preso un provvedimento molto duro nei confronti di Cecilia Capriotti dopo le parole della concorrente del GF VIP 5 sul suo conto. In particolare la neo entrata ha tirato fuori il caso Mark Caltagirone e ha fatto delle pesanti dichiarazioni su Pamela Prati. In virtù di ciò, la showgirl di 62 anni ha deciso di querelarla e, con un post pubblicato su Instagram, ha spiegato i motivi per cui l’ha fatto. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ha detto Cecilia Capriotti tanto da scatenare una reazione durissima in Pamela Prati. Grande Fratello Vip 5: le parole di Cecilia Capriotti E’ entrata nella casa del Grande Fratello Vip da pochi giorni eppure ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 23 dicembre 2020)ha preso un provvedimento molto duro nei confronti didopo le parole della concorrente del GF VIP 5 sul suo conto. In particolare la neo entrata ha tirato fuori il caso Mark Caltagirone e ha fatto delle pesanti dichiarazioni su. In virtù di ciò, la showgirl di 62 anni ha deciso dirla e, con un post pubblicato su Instagram, ha spiegato i motivi per cui l’ha fatto. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ha dettotanto da scatenare una reazione durissima in. Grande Fratello Vip 5: le parole diE’ entrata nella casa del Grande Fratello Vip da pochi giorni eppure ...

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Pamela Prati si scaglia contro Samantha De Grenet in difesa di Stefania Orlando - zazoomblog : Grande Fratello Vip Pamela Prati si scaglia contro Samantha De Grenet in difesa di Stefania Orlando - #Grande… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Pamela Prati si scaglia contro Samantha De Grenet in difesa di Stefania Orlando - #Grande… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Pamela Prati difende Stefania Orlando e si scaglia contro Samantha De Grenet: “Non sopporto le donne ch… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #PamelaPrati difende #StefaniaOrlando e si scaglia contro #SamanthaDeGrenet: “Non sopporto le donne che… -