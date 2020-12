Gaetano Barbuto, gambizzato durante un’aggressione: “voglio tornare a camminare” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Sant’Antimo (Na) – Torna finalmente a casa Gaetano Barbuto il ragazzo gambizzato a Sant’Antimo. Gaetano Barbuto, il ragazzo 21enne gambizzato a Sant’Antimo, torna finalmente casa. Il ragazzo dopo essere stato ferito fu trasportato all’ospedale di Frattamaggiore per poi essere trasferito al Vecchio Pellegrini dove gli sono state amputate le gambe. durante la riabilitazione è si è presentata un’infezione per la quale ha subito un ulteriore intervento al Cardarelli. Il 22 dicembre Gaetano è tornato a casa. Nella mattinata del 23 dicembre il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ha fatto visita al ragazzo a casa. Gaetano ha espresso parole di ringraziamento ai medici che lo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Sant’Antimo (Na) – Torna finalmente a casail ragazzoa Sant’Antimo., il ragazzo 21ennea Sant’Antimo, torna finalmente casa. Il ragazzo dopo essere stato ferito fu trasportato all’ospedale di Frattamaggiore per poi essere trasferito al Vecchio Pellegrini dove gli sono state amputate le gambe.la riabilitazione è si è presentata un’infezione per la quale ha subito un ulteriore intervento al Cardarelli. Il 22 dicembreè tornato a casa. Nella mattinata del 23 dicembre il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ha fatto visita al ragazzo a casa.ha espresso parole di ringraziamento ai medici che lo ...

NapoliToday : #Cronaca Gambizzato durante un'aggressione: Gaetano tornato a casa per Natale - NotizieFrance : Per non far calare l’attenzione sula vicenda di Gaetano Barbuto, sua mamma ha realizzato questo vide… - NotizieFrance : La zia di Gaetano Barbuto parla alla 'radiazza' con Gianni Simioli sulla... -

Ultime Notizie dalla rete : Gaetano Barbuto Gaetano, il 21enne che ha perso le gambe dopo una sparatoria: “Abbandonato dai miei amici” Fanpage.it Gambizzato durante un'aggressione: Gaetano tornato a casa per Natale

Gaetano Barbuto, il ragazzo 21enne gambizzato a Sant’Antimo, tornato finalmente a casa. Adesso per lui comincia la sfida più difficile, quella della riabilitazione a Bologna. Il ragazzo dopo essere ...

Donati gli organi della piccola Melissa: salveranno la vita di altri bambini. L’annuncio del Santobono

Gli organi della piccola Melissa sono stati donati e salveranno la vita di altri due bambini. Questa la nota del Santobono di Napoli: ”la procedura di osservazione di morte cerebrale, sotto la guida d ...

Gaetano Barbuto, il ragazzo 21enne gambizzato a Sant’Antimo, tornato finalmente a casa. Adesso per lui comincia la sfida più difficile, quella della riabilitazione a Bologna. Il ragazzo dopo essere ...Gli organi della piccola Melissa sono stati donati e salveranno la vita di altri due bambini. Questa la nota del Santobono di Napoli: ”la procedura di osservazione di morte cerebrale, sotto la guida d ...