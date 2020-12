Firenze, Ospedale Meyer: Doppio tampone ai genitori che vogliono stare coi bambini per Natale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La procedura straordinaria, che richiederà un notevole sforzo organizzativo agli operatori sanitari e agli operatori del laboratorio di immunologia dell'Ospedale pediatrico fiorentino, permetterà ai genitori di trascorrere insieme ai loro figli i giorni di festa Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La procedura straordinaria, che richiederà un notevole sforzo organizzativo agli operatori sanitari e agli operatori del laboratorio di immunologia dell'pediatrico fiorentino, permetterà aidi trascorrere insieme ai loro figli i giorni di festa

