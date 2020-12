Fine Pandemia, forse (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Volendo immaginare quella contro il coronavirus come una colossale sfida a scacchi, Covid-19 avrebbe gia? fatto quasi 70 milioni di mosse vincenti, tante quanti sono i contagi mondiali. Il nostro punteggio sarebbe poca cosa: qual- che sofferto lockdown, mascherine di ogni foggia e formato, un paio di farmaci piu? o meno efficaci. Certo, ora la sfida si fa interessante.Tra poco muoveremo almeno tre pedine che potrebbero ribaltare la partita. Tre vaccini che corrono verso il traguardo finale: dare scacco matto al virus. Lo spazzeremo via, a colpi di siringhe, dalle nostre vite quotidiane? Si?, se... Se i vaccini saranno efficaci quanto promettono. Se riusciranno a prevenire il contagio, e non solo la gravita? della malattia. Se la protezione sara? dura- tura. Se si riuscira? a raggiungere gran parte della popolazione terrestre (al momento, gli unici luoghi liberi dalla ... Leggi su panorama (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Volendo immaginare quella contro il coronavirus come una colossale sfida a scacchi, Covid-19 avrebbe gia? fatto quasi 70 milioni di mosse vincenti, tante quanti sono i contagi mondiali. Il nostro punteggio sarebbe poca cosa: qual- che sofferto lockdown, mascherine di ogni foggia e formato, un paio di farmaci piu? o meno efficaci. Certo, ora la sfida si fa interessante.Tra poco muoveremo almeno tre pedine che potrebbero ribaltare la partita. Tre vaccini che corrono verso il traguardo finale: dare scacco matto al virus. Lo spazzeremo via, a colpi di siringhe, dalle nostre vite quotidiane? Si?, se... Se i vaccini saranno efficaci quanto promettono. Se riusciranno a prevenire il contagio, e non solo la gravita? della malattia. Se la protezione sara? dura- tura. Se si riuscira? a raggiungere gran parte della popolazione terrestre (al momento, gli unici luoghi liberi dalla ...

Molti ragazzi partono dal Pakistan con la promessa di un lavoro nell’emirato, ma rimangono vittime degli intermediari e di un sistema burocratico basato sullo sfruttamento. Leggi ...

Pandemia e trasformazione: la chiave del successo è la resilienza

E questo implicherà non solo la documentazione dei propri processi, ma soprattutto un migliore monitoraggio al fine di identificare le inefficienze tecniche e di flusso dei processi. Tutto questo ...

