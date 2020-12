F1, Helmut Marko: “L’unico modo per vincere il Mondiale è avere due piloti forti” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Red Bull cambia strategia: niente più filosofia “Verstappen-centrica“, ma due piloti in grado di vincere le gare e di spingersi a vicenda. Il team di Milton Keynes infatti, tenuto conto dell’eccezionale forza della Mercedes in F1, non ha potuto far altro che constatare quanto sia ovvio: affrontare un’armata come la scuderia di Brackley, basandosi solo sulle qualità di guida di un pilota, non è sufficiente. Detto che quest’anno il solo Lewis Hamilton ha messo insieme più punti di Max e del nuovo arrivato Sergio Perez in Red Bull (347 contro 214+125), è evidente che la lotta prestazionale con la Stella a tre punte sarà dettata anche dalle capacità di migliorare la vettura. In questo senso, la macchina anglo-austriaca è cresciuta molto nel corso del 2020 e avere a disposizioni due racing driver di valore è un chiaro vantaggio. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Red Bull cambia strategia: niente più filosofia “Verstappen-centrica“, ma duein grado dile gare e di spingersi a vicenda. Il team di Milton Keynes infatti, tenuto conto dell’eccezionale forza della Mercedes in F1, non ha potuto far altro che constatare quanto sia ovvio: affrontare un’armata come la scuderia di Brackley, basandosi solo sulle qualità di guida di un pilota, non è sufficiente. Detto che quest’anno il solo Lewis Hamilton ha messo insieme più punti di Max e del nuovo arrivato Sergio Perez in Red Bull (347 contro 214+125), è evidente che la lotta prestazionale con la Stella a tre punte sarà dettata anche dalle capacità di migliorare la vettura. In questo senso, la macchina anglo-austriaca è cresciuta molto nel corso del 2020 ea disposizioni due racing driver di valore è un chiaro vantaggio. ...

Nel corso degli anni Helmut Marko è diventato una figura sempre più centrale ed importante nel mondo Red Bull. Il consulente austriaco, molto discusso nel paddock per certe sue 'intemerate' particolar ...

