Erdogan scatenato | carcere per l' ex direttore di un quotidiano e una deputata

marcosanto12345 : I tribunali della #Turchia hanno condannato per terrorismo #CanDündar, ex direttore del quotidiano #Cumhuriyet, per… -

Ultime Notizie dalla rete : Erdogan scatenato

la Repubblica

Nel novembre del 2015 il direttore di Cumhuriyet, uno dei quotidiani turchi più autorevoli e popolari, era stato arrestato e tenuto in prigione per tre mesi insieme a Erdem Gül, uno dei suoi caporedat ...L'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) ha criticato la decisione di YouTube di nominare un "responsabile per i contenuti" per la Turchia. La legge che obbliga il gruppo di condivis ...