Devastante lutto per Valerio Scanu | è morto di covid-19

Il papa di Valerio Scanu è morto a causa del covid-19 come riporta il quotidiano La nuova Sardegna. Il papà del cantante era ricoverato da qualche settimana dopo essere risultato positivo al tampone. Tonino Scanu aveva 64 anni ed era ricoverato da un mese e mezzo al Mater Olbia, dove era prima stato messo in sub intensiva e poi in Terapia intensiva. Il cantante aveva parlato, pochi giorni fa, durante una puntata di Storie italiane di qual era la condizione del papà in quel momento: "È andato in ospedale con le sue gambe, dopo il tampone era positivo. Aveva il casco per respirare. Avevamo notizia tramite mia madre. Appena dopo i primi sintomi, una prima febbriciattola, mia madre lo ha isolato in una casetta sotto la nostra. Non respirava bene e aveva già l'ossigeno nel giorno del tampone."

Ultime Notizie dalla rete : Devastante lutto Devastante lutto | è morto Giorgio Gucci Zazoom Blog "Caro futuro", la video-lettera di auguri da Save The Children ai bambini nel mondo

A causa degli effetti devastanti della crisi Covid ... Hanno dovuto affrontare un lutto o anche solo la distanza dagli affetti. La maggior parte ha dovuto allontanarsi dalla scuola, dai propri ...

Morto Aleandro Petrucci, sindaco di Arquata

La redazione di Piceno Oggi e Riviera Oggi rivolge il più sentito cordoglio alla famiglia e alla comunità tutta arquatana. Addio caro Aleandro, siamo certi che osserverai con attenzione i tuoi concitt ...

