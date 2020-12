Daniele Sepe e il «contagio» vitale di un sassofono (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il torrenzialmente sulfureo Daniele Sepe è stato messo al tappeto dalla pestilenza pandemica. Per reagire, in qualche modo, all’impossibilità di esibirsi dal vivo, il sassofonista napoletano ha affittato uno studio e ha registrato un po’ del repertorio abitualmente eseguito live, insieme ai suoi fidi accompagnatori della Rote Jazz Fraktion. In questo tempo carico di incertezze, si è affidato ai pilastri della buona educazione musicale: grande scrittura jazzistica, amate colonne sonore da film, melodie popolari e napoletane, quel tocco d’imprevedibilità e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il torrenzialmente sulfureoè stato messo al tappeto dalla pestilenza pandemica. Per reagire, in qualche modo, all’impossibilità di esibirsi dal vivo, il sassofonista napoletano ha affittato uno studio e ha registrato un po’ del repertorio abitualmente eseguito live, insieme ai suoi fidi accompagnatori della Rote Jazz Fraktion. In questo tempo carico di incertezze, si è affidato ai pilastri della buona educazione musicale: grande scrittura jazzistica, amate colonne sonore da film, melodie popolari e napoletane, quel tocco d’imprevedibilità e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il torrenzialmente sulfureo Daniele Sepe è stato messo al tappeto dalla pestilenza pandemica. Per reagire, in qualche modo, all’impossibilità di esibirsi dal vivo, il sassofonista napoletano ha ...

