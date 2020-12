Cyberpunk 2077, occhio a quello che screenshottate! Il ban è dietro l’angolo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Fotografare personaggi nudi o scene riferite al sesso su Cyberpunk 2077 potrebbe costarvi un ban su Xbox Live web sourceUn’ammonizione su Xbox Live semplicemente per aver salvato uno screenshot di Cyberpunk 2077. E’ quello che è accaduto a Richard Devine, giornalista di Windows Central, che ha ricevuto l’avvertimento da Microsoft per aver creato uno screenshot inappropriato. Il giornalista è rimasto sorpreso nel vedersi “bacchettare” sul suo account Xbox Live, dato che non gli era mai successo in passato e nei giorni precedenti all’ammonizione aveva avuto sempre delle sessioni tranquille e senza liti con altri utenti. Ma, a quanto pare, salvare sul cloud delle foto particolarmente spinte di Cyberpunk può costare caro agli utenti, anche se non è del tutto chiaro di che tipo di contenuto ... Leggi su instanews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Fotografare personaggi nudi o scene riferite al sesso supotrebbe costarvi un ban su Xbox Live web sourceUn’ammonizione su Xbox Live semplicemente per aver salvato uno screenshot di. E’che è accaduto a Richard Devine, giornalista di Windows Central, che ha ricevuto l’avvertimento da Microsoft per aver creato uno screenshot inappropriato. Il giornalista è rimasto sorpreso nel vedersi “bacchettare” sul suo account Xbox Live, dato che non gli era mai successo in passato e nei giorni precedenti all’ammonizione aveva avuto sempre delle sessioni tranquille e senza liti con altri utenti. Ma, a quanto pare, salvare sul cloud delle foto particolarmente spinte dipuò costare caro agli utenti, anche se non è del tutto chiaro di che tipo di contenuto ...

