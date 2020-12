Covid, ancora in calo i ricoverati con sintomi e i pazienti in terapia intensiva. I DATI (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 23 dicembre, sono 2.624 le persone ricoverate in terapia intensiva: 63 in meno rispetto a martedì. Gli ingressi del giorno sono 216. I ricoverati con sintomi sono 24.546 (-402). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14.522 nuovi casi su 175.364 tamponi (ieri 13.318 su 166.205). La percentuale di positivi sale all'8,28% (ieri 8,01%). Sono 553 i morti, con il totale delle vittime che supera quota 70mila Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 23 dicembre, sono 2.624 le persone ricoverate in: 63 in meno rispetto a martedì. Gli ingressi del giorno sono 216. Iconsono 24.546 (-402). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14.522 nuovi casi su 175.364 tamponi (ieri 13.318 su 166.205). La percentuale di positivi sale all'8,28% (ieri 8,01%). Sono 553 i morti, con il totale delle vittime che supera quota 70mila

AnnalisaChirico : Si guarisce in pochi giorni e senza effetti collaterali, come è successo con Trump: la cura a base di monoclonali c… - ladyonorato : Leggere i commenti a questa notizia mi ha restituito la fiducia in una possibile uscita da questo Covid-brave new w… - myrtamerlino : Forse il #vaccino arriva prima di #Natale o forse no. Forse da sabato l'Italia tutta rossa o arancione o forse no.… - sabrimaggioni : RT @Lucil1Luciana: @myrtamerlino Ma ancora cianci da vaccini? Chi speri di convincere? L'immunità di gregge la raggiungeremo diversamente,… - mywolf8_ : @Amo_Abbracci e poi ti dico ancora questo Guardate che non esiste solamente il covid.. ma bensì esistono malattie b… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Covid scuola, contagi ancora in calo in Sicilia: lo 0,22% degli alunni positivi nelle scuole dell’infanzi Orizzonte Scuola Covid: in negozi Roma cartello 'basta' contro le chiusure

ROMA, 23 DIC - "Migliaia di pubblici esercizi romani aderiscono alla campagna nazionale di protesta contro l'ennesimo provvedimento del Governo che ne ha disposto la chiusura durante le festività nata ...

Coronavirus, in Gran Bretagna individuata ulteriore variante

"Un'ulteriore variante del Covid-19 è stata individuata nel Regno Unito, sarebbe legata al Sudafrica", è quanto annuncia il ministro britannico ...

ROMA, 23 DIC - "Migliaia di pubblici esercizi romani aderiscono alla campagna nazionale di protesta contro l'ennesimo provvedimento del Governo che ne ha disposto la chiusura durante le festività nata ..."Un'ulteriore variante del Covid-19 è stata individuata nel Regno Unito, sarebbe legata al Sudafrica", è quanto annuncia il ministro britannico ...