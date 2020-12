Ciarambino | “Bilancio non risponde a esigenze di famiglie in difficoltà e imprese in crisi”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Auspicando che sia scongiurata l’ipotesi di un incremento del carico fiscale, mi chiedo cosa penserebbe un cittadino della Campania, che vive sulla propria pelle gli effetti della recessione provocata dall’emergenza sanitaria, del fatto che chi amministra la regione in cui vive elargisca denaro pubblico a favore di aree fieristiche, associazioni di combattenti o finanzi microprovvedimenti inutili, piuttosto che concentrare ogni centesimo disponibile per il sostegno a. Come Movimento 5 Stelle avevamo chiesto l’istituzione di un fondo per lein povertà per lacovid, alimentato con il taglio degli stipendi dei consiglieri regionali, degli assessori e del presidente della Regione e con contributi di privati. Allo stesso modo, avevamo chiesto di ...