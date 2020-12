Carlo Conti: “Il virus stava per attaccare i polmoni” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Carlo Conti racconta la battaglia contro il Coronavirus e i momenti più difficili vissuti in ospedale. Il conduttore aveva annunciato su Instagram di essere risultato positivo. Rimasto in casa, Conti era stato poi ricoverato poco dopo la comparsa dei sintomi. “Quest’anno non mi sono fatto mancare niente – ha svelato al settimanale Oggi -. Non ho ancora capito come ho preso il Covid. Per fortuna, non l’ho passato a nessuno. Ero preoccupato soprattutto per mia moglie e mio figlio. Quando ho saputo che il loro tampone era negativo, è iniziato il sollievo. Non ho mai sentito un vero pericolo, il virus stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo”. Conti a novembre era stato ricoverato all’ospedale Carreggi di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 23 dicembre 2020)racconta la battaglia contro il Coronae i momenti più difficili vissuti in ospedale. Il conduttore aveva annunciato su Instagram di essere risultato positivo. Rimasto in casa,era stato poi ricoverato poco dopo la comparsa dei sintomi. “Quest’anno non mi sono fatto mancare niente – ha svelato al settimanale Oggi -. Non ho ancora capito come ho preso il Covid. Per fortuna, non l’ho passato a nessuno. Ero preoccupato soprattutto per mia moglie e mio figlio. Quando ho saputo che il loro tampone era negativo, è iniziato il sollievo. Non ho mai sentito un vero pericolo, ilper, ma i medici lo hanno fermato in tempo”.a novembre era stato ricoverato all’ospedale Carreggi di ...

