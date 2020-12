Carlo Conti: “Il virus stava per attaccare i polmoni” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il conduttore ha parlato del periodo in cui ha affrontato il Covid – 19 Carlo Conti si è messo alle spalle il periodo legato al contagio da Covid – 19. Il conduttore ripartirà così dalla conduzione di “Affari Tuoi” il 26 dicembre. Il toscano si è raccontato in un’intervista al settimanale “Oggi” parlando del periodo di malattia: “Quest’anno non mi sono fatto mancare niente. Non ho ancora capito come ho preso il Covid. Per fortuna, non l’ho passato a nessuno. Ero preoccupato soprattutto per mia mia moglie e mio figlio. Quando ho saputo che il loro tampone era negativo, è iniziato il sollievo”. Leggi anche: Torna sabato sera ‘Affari tuoi’ con Carlo Conti alla conduzione Il conduttore è stato ricoverato all’ospedale Carreggi di Firenze ma non ha avuto, fortunatamente grosse complicazioni: “Non ho mai sentito un vero ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il conduttore ha parlato del periodo in cui ha affrontato il Covid – 19si è messo alle spalle il periodo legato al contagio da Covid – 19. Il conduttore ripartirà così dalla conduzione di “Affari Tuoi” il 26 dicembre. Il toscano si è raccontato in un’intervista al settimanale “Oggi” parlando del periodo di malattia: “Quest’anno non mi sono fatto mancare niente. Non ho ancora capito come ho preso il Covid. Per fortuna, non l’ho passato a nessuno. Ero preoccupato soprattutto per mia mia moglie e mio figlio. Quando ho saputo che il loro tampone era negativo, è iniziato il sollievo”. Leggi anche: Torna sabato sera ‘Affari tuoi’ conalla conduzione Il conduttore è stato ricoverato all’ospedale Carreggi di Firenze ma non ha avuto, fortunatamente grosse complicazioni: “Non ho mai sentito un vero ...

Carlo_Asterix : @GfveGianfra @LaNotiziaTweet Ora che gongoli , se conosci un minimo di epidemiologia e di virologia oltre che di st… - zazoomblog : “I medici hanno fermato tutto in tempo” il racconto di Carlo Conti sul Covid - #medici #hanno #fermato #tutto… - infoitcultura : Carlo Conti: “Il virus stava per attaccare i polmoni” - GisellaPagano : 'Il Covid stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo' - infoitcultura : Carlo Conti svela: 'Il Covid stava per attaccare i polmoni' -