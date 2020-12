Antonio Razzi canta | “All I want for Christmas is…Vaccine” Il video virale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) “All Ifor”. Cosìin undiventatosui social. L’ex senatore di Forza Italia è stato coinvolto in un karaoke da Dejan Cetnikovic di Radio Rock 106.6: la canzone prescelta per l’occasione era proprio il super tormentone di Natale All Iforis you di Mariah Carey. Maha voluto rivisitare in chiave attuale il testo del brano, invocando l’arrivo di “un vaccino che guarisca tutto il mondo”. Così liriche in inglese maccheronico hanno preso il posto di quelle originali e il risultato è esilarante. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.