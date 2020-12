Vivere di rendita, previdenza e pensioni, una guida e un video di SoldiExpert che fanno riflettere (Di martedì 22 dicembre 2020) (Milano, 22 dicembre 2020) - “Il metodo in 4 punti per smettere di lavorare, i 7 punti per Vivere di rendita, come diventare ricco” e chi ne ha più ne metta. Il team di consulenti finanziari indipendenti di SoldiExpert SCF ha messo a disposizione una guida in pdf scaricabile gratuitamente all'indirizzo SoldiExpert.com/Vivere-di-rendita che smonta alcuni luoghi comuni e aiuta a distinguere fra sogno e realtà. Quando si parla di un argomento così impegnativo come il Vivere di rendita ovvero attingere a quanto si è accumulato nella vita professionale o imprenditoriale (ed effettuare il cosiddetto “decumulo”) occorrerebbe muoversi infatti con grande cautela perché se si sbagliano a fare i calcoli le conseguenze possono essere gravi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) (Milano, 22 dicembre 2020) - “Il metodo in 4 punti per smettere di lavorare, i 7 punti perdi, come diventare ricco” e chi ne ha più ne metta. Il team di consulenti finanziari indipendenti diSCF ha messo a disposizione unain pdf scaricabile gratuitamente all'indirizzo.com/-di-che smonta alcuni luoghi comuni e aiuta a distinguere fra sogno e realtà. Quando si parla di un argomento così impegnativo come ildiovvero attingere a quanto si è accumulato nella vita professionale o imprenditoriale (ed effettuare il cosiddetto “decumulo”) occorrerebbe muoversi infatti con grande cautela perché se si sbagliano a fare i calcoli le conseguenze possono essere gravi. ...

Balutin75 : @irrisolvibile Forse lo dicono tutti quelli che non hanno voglia di fare un cazzo e vivere di rendita...infatti par… - avstudios06 : @Mariagr89063037 @realvarriale @Cristiano @ClaMarchisio8 @lapoelkann_ @DiPietroAnt In un Italia così è molto diffic… - dubstezzu : @SebyRusso3 Va bè ma a questo punto inizio a farlo anche io. Ci provo con una, ci vado a letto e il giorno dopo la… - fa_buio : @aandreco_ Vivere di rendita con hot n cold? Be Sì - AlessandroLoi74 : @lusurpateur_ La competenza dell’uno e l’ignoranza ed il vivere di rendita dell’altro -

Ultime Notizie dalla rete : Vivere rendita Vivere di rendita, previdenza e pensioni, una guida e un video di SoldiExpert che fanno riflettere Adnkronos Vivere di rendita, previdenza e pensioni, una guida e un video di SoldiExpert che fanno riflettere

(Milano, 22 dicembre 2020) - “Il metodo in 4 punti per smettere di lavorare, i 7 punti per vivere di rendita, come diventare ricco” e chi ne ha più ne metta. Il team di consulenti finanziari ...

Torototela, il poeta dei due mondi che in dialetto rideva del provincialismo dell’Ossola

A 100 anni dalla morte si ricorda Giovanni Leoni, poeta ossolano che a metà dell’Ottocento cercò (e trovò) fortuna in Sudamerica ma mai dimenticò le montagne della sua terra. Oggi alle 17,30 sulla pia ...

(Milano, 22 dicembre 2020) - “Il metodo in 4 punti per smettere di lavorare, i 7 punti per vivere di rendita, come diventare ricco” e chi ne ha più ne metta. Il team di consulenti finanziari ...A 100 anni dalla morte si ricorda Giovanni Leoni, poeta ossolano che a metà dell’Ottocento cercò (e trovò) fortuna in Sudamerica ma mai dimenticò le montagne della sua terra. Oggi alle 17,30 sulla pia ...