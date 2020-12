Vibonese-Palermo, Vitiello non ha dubbi: “In parità numerica avremmo fatto un’altra partita” (Di martedì 22 dicembre 2020) Zero a zero. E' questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio allo Stadio "Luigi Razza".Contro un avversario ostico ma non certamente irresistibile, peraltro in inferiorità numerica per mezz’ora abbondante dall’avvio di ripresa, il Palermo è riuscito a conquistare appena un punto contro la Vibonese. La compagine calabrese fin qui ha collezionato diciannove punti ed occupa attualmente l'undicesima posizione in classifica, ad una sola lunghezza di distanza dalla top ten. Un avvio di stagione "ben oltre le più rosee previsioni", scrive l'edizione odierna de 'Il Quotidiano della Calabria'.Intervenuto ai microfoni della stampa proprio dopo la sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il centrocampista Leandro Vitiello ha detto la sua sulla prestazione offerta dalla sua squadra ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 dicembre 2020) Zero a zero. E' questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio allo Stadio "Luigi Razza".Contro un avversario ostico ma non certamente irresistibile, peraltro in inferioritàper mezz’ora abbondante dall’avvio di ripresa, ilè riuscito a conquistare appena un punto contro la. La compagine calabrese fin qui ha collezionato diciannove punti ed occupa attualmente l'undicesima posizione in classifica, ad una sola lunghezza di distanza dalla top ten. Un avvio di stagione "ben oltre le più rosee previsioni", scrive l'edizione odierna de 'Il Quotidiano della Calabria'.Intervenuto ai microfoni della stampa proprio dopo la sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il centrocampista Leandroha detto la sua sulla prestazione offerta dalla sua squadra ...

