Verona-Inter, Conte: “Gialloblu in salute, non semplici da affrontare. Futuro? Dopo Natale summit con il club” (Di martedì 22 dicembre 2020) Sei vittorie di fila quelle ottenute dall'Inter che punta a chiudere in bellezza questa prima parte di stagione.Inter-Spezia, Conte: “Oggi poteva essere una gara complicata. Se mi Interessa il Papu Gomez? rispondo così”I nerazzurri nel pomeriggio di mercoledì 23 dicembre affronteranno al 'Bentegodi' l'Hellas Verona di Ivan Juric che ha stupito tutti per prestazioni e risultati. Il tecnico Interista Antonio Conte, Intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato alla sfida contro gli scaligeri e posto gli obiettivi per la seconda parte di campionato."Affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene, sarà una partita difficile perché loro sono una squadra non semplice da affrontare. Complimenti a Juric perché sta facendo un ottimo ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 dicembre 2020) Sei vittorie di fila quelle ottenute dall'che punta a chiudere in bellezza questa prima parte di stagione.-Spezia,: “Oggi poteva essere una gara complicata. Se miessa il Papu Gomez? rispondo così”I nerazzurri nel pomeriggio di mercoledì 23 dicembre affronteranno al 'Bentegodi' l'Hellasdi Ivan Juric che ha stupito tutti per prestazioni e risultati. Il tecnicoista Antoniovenuto in conferenza stampa, si è proiettato alla sfida contro gli scaligeri e posto gli obiettivi per la seconda parte di campionato."Affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene, sarà una partita difficile perché loro sono una squadra non semplice da. Complimenti a Juric perché sta facendo un ottimo ...

Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri subito in campo per preparare l'ultima sfida del 2020: mercoledì c'è #VeronaInter ??… - Inter : ?? | ARBITRO Mercoledì #VeronaInter: Giacomelli dirigerà il match del Bentegodi ?? - infoitsport : Verona-Inter, la conferenza di Juric - Mediagol : Verona-#Inter, Conte: 'Gialloblu in salute, non semplici da affrontare. Futuro? Dopo Natale summit con il club'… - muntzer_thomas : Conte vuole 100 milioni di mercato invernale mettendo mezza rosa tra gli esuberi per vincere un campionato in cui l… -