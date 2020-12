Un colpo di pistola alla schiena | la tragica fine di un 25enne

Leggi su chenews

(Di martedì 22 dicembre 2020) Oscura vicenda che vede coinvolto un giovane, colpito mortalmente, aperte le indagini sul caso. Inseguimento carabinieri (Facebook)Una vicenda incredibile eche arriva dal litorale laziale. Coinvolto un giovane, Fabrizio Moretto, colpito alle spalle mentre era in scooter in zona Sabaudia, in provincia di Latina. Inizialmente si era pensato ad un incidente, ma nel momento in cui sono intervenuti i carabinieri, insiemepolizia stradale, si è inteso che si trattasse di ben altro. Una vicenda che si collegherebbe secondo gli inquirenti, ad un altro fatto di cronaca. Il giovane Moretto, era coinvolto nell’inchiesta, di qualche mese fa, sulla morte di Erik D’Arienzo, trovato morto sulla via Pontina. In quel caso, cosi come per la ...