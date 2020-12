Tumori | una radioterapia flash meno invasiva | il progetto del Cnr di Pisa

S_Dar_Progetto : RT @biancavschiller: Vi consiglio di ascoltare le parole di Bressanini. Anch’io ho sempre pensato che sia la Scienza a combattere contro i… - MedMedicine : Tumore ovarico, una biopsia liquida per seguire l’evoluzione della malattia - regionetoscana : RT @CNRsocial_: #Flash, nuova frontiera contro i #tumori @CNR_INO, #Cnr_Ifc e Azienda ospedaliera pisana dimostrano la possibilità di sommi… - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Lotta ai tumori, una radioterapia 'flash' meno dannosa: ecco il progetto che parla toscano - qn_lanazione : Lotta ai tumori, una radioterapia 'flash' meno dannosa: ecco il progetto che parla toscano -

Ultime Notizie dalla rete : Tumori una

La Nazione

dopo le malattie cardiovascolari e i tumori. La pandemia, con il suo grande carico sul sistema sanitario, ha costretto in breve tempo gli addetti ai lavori a cambiare in corsa le modalità di ...Uno studio, pubblicato su Scientific Reports, apre la strada a nuovi e più efficaci protocolli in radioterapia, con effetti equivalenti sulla malattia e un minore danno ai tessuti sani ...