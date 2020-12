Siano, comune in aiuto delle famiglie in difficoltà: arrivano i pacchi alimentari (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAnche a Siano, il comune sta distribuendo pacchi alimentari per aiutare 30 famiglie in difficoltà. In collaborazione con il Banco Alimentare Campania, si è data esecuzione al progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, che mediante l’apposita convenzione all’uopo stipulata, consente di supportare le famiglie più indigenti del territorio con pacchi alimentari contenenti beni di prima necessità (latte, riso, pasta, olio, formaggi, ecc.) nei giorni che precedono il Natale. L’iniziativa, che costituisce ancora una volta un valido esempio della “politica del fare” dell’Amministrazione Comunale di Siano, sempre attenta a dare risposte concrete ai cittadini ed in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAnche a, ilsta distribuendoper aiutare 30in. In collaborazione con il Banco Alimentare Campania, si è data esecuzione al progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, che mediante l’apposita convenzione all’uopo stipulata, consente di supportare lepiù indigenti del territorio concontenenti beni di prima necessità (latte, riso, pasta, olio, formaggi, ecc.) nei giorni che precedono il Natale. L’iniziativa, che costituisce ancora una volta un valido esempio della “politica del fare” dell’Amministrazione Comunale di, sempre attenta a dare risposte concrete ai cittadini ed in ...

