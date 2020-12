“Servono più case popolari”: l’urgente richiesta di Federcasa e sindacati (Di martedì 22 dicembre 2020) Finanziamenti sicuri per le politiche della casa. Integrazione al reddito delle famiglie in crisi con un rifinanziamento del Fondo di sostegno agli affitti e della morosità incolpevole. Incremento dell’offerta di alloggi in locazione a canone sostenibile e riforma dell’edilizia residenziale pubblica e degli enti gestori. Queste, sono alcune delle proposte che Federcasa, associazione che riunisce gli enti di gestione delle case popolari in Italia, lancia in un documento di intenti in simbiosi co i sindacati di categoria Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini per sottoporre al Governo e alle Regioni un piano di rilancio. L’emergenza abitativa e gli sfratti rendono attuale, in sintesi, una richiesta primaria: “Servono più case ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 dicembre 2020) Finanziamenti sicuri per le politiche della casa. Integrazione al reddito delle famiglie in crisi con un rifinanziamento del Fondo di sostegno agli affitti e della morosità incolpevole. Incremento dell’offerta di alloggi in locazione a canone sostenibile e riforma dell’edilizia residenziale pubblica e degli enti gestori. Queste, sono alcune delle proposte che, associazione che riunisce gli enti di gestione dellein Italia, lancia in un documento di intenti in simbiosi co idi categoria Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini per sottoporre al Governo e alle Regioni un piano di rilancio. L’emergenza abitativa e gli sfratti rendono attuale, in sintesi, unaprimaria: “più...

matteorenzi : In #60secondi dico perché sul Covid non possiamo continuare a dare la colpa ai cittadini. Servono più risorse sulla… - Agenzia_Ansa : Il ministro @robersperanza: 'La variante rende il virus più veloce, ma sembra non fare maggiori danni. Da primiss… - rtl1025 : ??'Le prime informazioni dicono che la #variantecovid sembra non fare maggiori danni ma produce più contagiati. Da p… - romainquilini : “Servono più case popolari”: l’urgente richiesta di Federcasa e sindacati - MonicaCerroni : RT @antonellaviol17: Nuova variante del Sars-Cov-2: non c’è motivo di panico! Non sappiamo se questa variante sia davvero più pericolosa.… -

Ultime Notizie dalla rete : Servono più Torino, nel 2009 si allarga la Ztl Eco dalle Città