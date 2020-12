PlayStation 5 | vi presentiamo una straordinaria variante custom a tema PS2!

Leggi su eurogamer

(Di martedì 22 dicembre 2020) Era solo questione di tempo prima che qualcuno modificasse fattivamente l'estetica della5, sperimentando forme e colori nuovi oltre al design base, che è stato abbastanza criticato prima dell'uscita sul mercato della console. Su Reddit, un user di nome u/whattheefth ha mostrato la sua5 modificata, ricreata per ricordare l'immortale2. Le forme non sono state modificate, in realtà: non si tratta di una sostituzione o uno sculpt ma "semplicemente" di un magistrale repaint con applicazione di elementi estranei. La console si presenta ora come un finto monolite nero, e richiama l'estetica di vent'anni fa grazie soprattutto al contrasto con i colori classici del marchio Sony e dei tasti riportati sul DualSense. Leggi altro...