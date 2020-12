“Ora basta | dico tutto” La furia di Tommaso Zorzi al GF Vip Contro Dayane Mello

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020)è uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip. Amatissimo dal pubblico in molti, addirittura, lo danno già per vincitore, anche se ovviamente è troppo presto per dirlo. Soprat, all’interno della Casa le dinamiche tra i coinquilini non sono mai prevedibili e riservano sempre delle sorprese. Ora, poi, che l’influencer milanese è rimasto orfano sia dell’amico Francesco Oppini sia di Cristiano Malgioglio, con il quale si era creato un legame particolare, le cose potrebbero cambiare. Intanto la stanchezza inizia a farsi sentire e lo stesso, dopo aver dichiarato di voler abbandonare il reality, ora ci ha ripensato, ma è chiaro che l’entusiasmo iniziale potrebbe essere svanito. Inoltre il rapporto con qualcuno degli altri concorrenti non è esattamente idilliaco. Prendiamo ad esempio la ...