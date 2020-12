Napoli, un altro medico ucciso dal virus: addio al dottor Mario Della Calce (Di martedì 22 dicembre 2020) Napoli. Il Covid miete una nuova vittima tra il personale sanitario. E’ deceduto Mario Della Calce, gastroenterologo e medico di base di Napoli. A dare la notizia Della scomparsa del noto medico è stata, su Facebook, l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, che sul social network ricorda così il collega: “Ciao Mario! Oggi il Covid ci ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 22 dicembre 2020). Il Covid miete una nuova vittima tra il personale sanitario. E’ deceduto, gastroenterologo edi base di. A dare la notiziascomparsa del notoè stata, su Facebook, l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, che sul social network ricorda così il collega: “Ciao! Oggi il Covid ci ha L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

