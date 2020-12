Mahindra - La nostra intervista a Jose Ebenezer

Leggi su quattroruote

(Di martedì 22 dicembre 2020), dopo un'esperienza alla Tata Motors, dal 2005 opera nel settore delle esportazioni della, della quale oggi è direttore generale per l'Europa. Ecco il suo bilancio del 2020 e le riflessioni sulla politica della Casa indiana. Il 2020 è stato un anno molto particolare: si può dire che ci sia stata una ripresa della domanda business dopo il lockdown di primavera o se ne sentono ancora gli effetti? E come pensate si chiuderà l'anno per la vostra azienda? In questo anno particolarmente difficile, laha fatto registrare in generale risultati in controtendenza rispetto agli altri marchi, con dati di crescita significativi come l'incremento di quasi il 130% delle immatricolazioni in settembre rispetto allo stesso mese del 2019. Ciò grazie soprattutto alla city Suv compatta KUV100 Nxt, ...