"Ma dai...". A Cacciari basta una frase per stroncare Scanzi e Conte: gelo siderale dalla Gruber (Di martedì 22 dicembre 2020) Massimo Cacciari e Andrea Scanzi protagonisti di un acceso dibattito. Teatro dello scontro Otto e Mezzo. Tema centrale della puntata del 21 dicembre il Recovery Plan. Il nodo che Giuseppe Conte deve sciogliere se non vuole tornare a casa. "Bisognerà capire come si sopravvive dopo la pandemia - esordisce l'ex sindaco di Venezia nel programma di La7 -, vorrei parlare di questo ad un certo punto. Non so se è chiaro che tutti i soldi annunciati sono tutto debito che aumenta. Può aumentare all'infinito? Bisognerà pure pensare come si fa fronte a questo debito". Di parere opposto la firma del Fatto che nel salotto di Lilli Gruber non rinuncia a difendere i giallorossi: "Ogni volta Cacciari ci deve dare la soluzione. Perché cade il governo?". Presto detto. A spiegarlo ci pensa direttamente il ...

