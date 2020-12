M5s, record di cambi di casacca Grillini in ogni partito da dx a sx (Di martedì 22 dicembre 2020) La guerra all'interno del Movimento 5 stelle continua. Tra i Grillini le spaccature interne sono sempre più evidenti. Il riscontro arriva dai numeri. Sono 55 tra Senato e Camera i parlamentari che hanno lasciato il Movimento. I Grillini in fuga hanno risparmiato solo le minoranze linguistiche. Per il resto, - si legge su Repubblica - non c’è gruppo parlamentare dove non si siano insinuati: chi è andato con Giorgia Meloni e chi con Roberto Speranza, chi con i forzisti e chi con Renzi. Perché sì, dentro il record costituito dalla nutrita pattuglia di eletti che ha lasciato il Movimento; c’è un primato forse ancor più singolare: i transfughi si sono ricollocati in ogni partito rappresentato in Parlamento. Con l’eccezione della componente dove siedono i tirolesi della Svp. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 22 dicembre 2020) La guerra all'interno del Movimento 5 stelle continua. Tra ile spaccature interne sono sempre più evidenti. Il riscontro arriva dai numeri. Sono 55 tra Senato e Camera i parlamentari che hanno lasciato il Movimento. Iin fuga hanno risparmiato solo le minoranze linguistiche. Per il resto, - si legge su Repubblica - non c’è gruppo parlamentare dove non si siano insinuati: chi è andato con Giorgia Meloni e chi con Roberto Speranza, chi con i forzisti e chi con Renzi. Perché sì, dentro ilcostituito dalla nutrita pattuglia di eletti che ha lasciato il Movimento; c’è un primato forse ancor più singolare: i transfughi si sono ricollocati inrappresentato in Parlamento. Con l’eccezione della componente dove siedono i tirolesi della Svp. Segui su affaritaliani.it

Polveri sottili nella Piana, record di sforamenti nel 2020

Nonostante sia ormai calato il silenzio sull’argomento (a parte la mozione del M5s in Consiglio regionale), nella Piana di Venafro sono tornate a ...

