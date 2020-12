LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: Kristoffersen in testa, inforcata per Gross (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.15 Ora gli ultimi 10. Si parte con l’austriaco Schwarz, che ha 0.20 di vantaggio su Kristoffersen. 21.15 L’austriaco Matt è ottavo a 0.83, 2 centesimi dietro rispetto a Moelgg. 21.13 Kristoffersen tira fuori l’orgoglio e vola in testa con 0.54 su Grange. Eppure la sciata del norvegese è apparsa ‘sporca’, frenetica. Di sicuro ora recupererà qualche posizione. 21.11 Stefano Gross ha inforcato sul ripido, peccato. Grange ha recuperato 12 posizioni, così come Jakobsen. Ovviamente queste rimonte sono state rese possibili da una pista che si sta gradualmente deteriorando. Vediamo Kristoffersen, parte con 0.60 sul francese. 21.10 Il britannico Ryding è 11° a 0.63, appena davanti a Maurberger. Ora Stefano Gross: ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.15 Ora gli ultimi 10. Si parte con l’austriaco Schwarz, che ha 0.20 di vantaggio su. 21.15 L’austriaco Matt è ottavo a 0.83, 2 centesimi dietro rispetto a Moelgg. 21.13tira fuori l’orgoglio e vola incon 0.54 su Grange. Eppure la sciata del norvegese è apparsa ‘sporca’, frenetica. Di sicuro ora recupererà qualche posizione. 21.11 Stefanoha inforcato sul ripido, peccato. Grange ha recuperato 12 posizioni, così come Jakobsen. Ovviamente queste rimonte sono state rese possibili da una pista che si sta gradualmente deteriorando. Vediamo, parte con 0.60 sul francese. 21.10 Il britannico Ryding è 11° a 0.63, appena davanti a Maurberger. Ora Stefano: ...

