Live non è la d’Urso, Ariadna Romero su Pierpaolo Pretelli: “Non abbiamo mai chiarito, ma…” (Di martedì 22 dicembre 2020) Nell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso tra i tanti ospiti in studio era presente anche Ariadna Romero. La modella è tornata a parlare del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. L’ex compagna, infatti, proprio qualche giorno fa aveva fatto una bellissima sorpresa al concorrente del Grande Fratello Vip. La showgirl aveva fatto sognare … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 22 dicembre 2020) Nell’ultima puntata di– Non è latra i tanti ospiti in studio era presente anche. La modella è tornata a parlare del suo rapporto con. L’ex compagna, infatti, proprio qualche giorno fa aveva fatto una bellissima sorpresa al concorrente del Grande Fratello Vip. La showgirl aveva fatto sognare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

LuigiBrugnaro : “O amici, non più questi suoni, ma altri intoniamone più piacevoli e lieti”: 250 anni fa nasceva Ludwig van… - BesenghiRoberto : RT @Libero_official: 'Del #Covid mutato si sapeva da settembre, come sempre l'Italia arriva ultima'. Iva #Zanicchi contro Conte: 'Non si sc… - Geezer41279351 : Abbandono il Live. Ho capito il gioco del GF e come andrà nelle prossime settimane e non voglio rovinarmi l idea di… - crostataemily : @ElsaZeldamais Affetto FRATERNO? Io l’ho sempre difeso e non ho mai visto secondi fini, ma la scena di stasera mi s… - auri9_9 : Ma mi spiegate Dayane cosa avrebbe detto contro Rosalinda che non ho seguito il live #rosmello -