La reazione di Samantha De Grenet alla nomination di Stefania: “Fa bene a non guardarmi” (Di martedì 22 dicembre 2020) Chi di spada ferisce, di spada perisce. Un proverbio antico, ma quanto mai attuale per descrivere quanto successo al Grande Fratello Vip 5 tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando. La prima non aveva salvato la seconda dalla catena umana della precedente puntata, servendo però alla Orlando la vendetta perfetta: la nomination palese, che le costa così un televoto apparentemente già scritto contro Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis, che tra qualche scivolata in libertà resta comunque un personaggio da tenere in considerazione da qui alle prossime settimane, quelle decisive in vista della finalissima di febbraio. La De Grenet è una furia contro Stefania Prima occasione di finire in nomination e primo televoto per ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 dicembre 2020) Chi di spada ferisce, di spada perisce. Un proverbio antico, ma quanto mai attuale per descrivere quanto successo al Grande Fratello Vip 5 traDeOrlando. La prima non aveva salvato la seconda dcatena umana della precedente puntata, servendo peròOrlando la vendetta perfetta: lapalese, che le costa così un televoto apparentemente già scritto contro Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis, che tra qualche scivolata in libertà resta comunque un personaggio da tenere in considerazione da qui alle prossime settimane, quelle decisive in vista della finalissima di febbraio. La Deè una furia controPrima occasione di finire ine primo televoto per ...

