Juventus-Napoli, annullato lo 0-3 a tavolino: la partita dovrà essere giocata ma manca la data. Forse il 13 o 20 gennaio (Di martedì 22 dicembre 2020) Le altre date, come spiega Leggo, sono occupate nel caso in cui le due squadre dovessero andare avanti sia in Coppa Italia, sia in Champions League ed Europa League. Escludendo le due date di ... Leggi su blitzquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Le altre date, come spiega Leggo, sono occupate nel caso in cui le due squadre dovessero andare avanti sia in Coppa Italia, sia in Champions League ed Europa League. Escludendo le due date di ...

juventusfc : Adrien #Rabiot non appare in distinta poiché sconta la squalifica in seguito alla pubblicazione del provvedimento d… - capuanogio : #JuventusNapoli si rigioca. (In)giustizia è fatta - SkySport : ULTIM'ORA CONI JUVENTUS-NAPOLI SI RIGIOCA Il Collegio di Garanzia dello Sport accoglie il ricorso del Napoli Juvent… - akille15 : Ultim'ora La Juve perde i 3 punti in classifica della partita a tavolino con Napoli la Juventus sta perdendo 1 a 0… - AzzurroTime : De Laurentiis vince il ricorso, Juventus-Napoli si gioca - -