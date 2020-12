Insieme al vaccino è in arrivo la campagna online dei no-vax

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 22 dicembre 2020) Non appena lo spiraglio delcontro il covid-19 si è affacciato come la prima buona notizia del 2020, ecco all’orizzonte palesarsi la nuvola delle comunità anti-vax. In poco tempo la rete è stata invasa da teorie che descrivono i vaccini come parte finale del piano destinato a “renderci schiavi del sistema”. In Inghilterra, proprio nei giorni precedenti l’inizio della vaccinazione, si è scritto di un’imminente ondata di disinformazione da parte dei gruppi no-vax. Per capire l’entità di questa ondata facciamo riferimento al report del “Center for Countering Digital Hate”, secondo cui il numero di coloro che seguono i principali gruppi anti-vax sulle piattaforme social, in questo anno di pandemia, è aumentato del 19%. Parliamo di un enorme rete no-vax, sparsa in tutto il mondo, che arriva a oltre 58mln di individui. Un numero così grande è destinato a ...