Halo Infinite solo per Xbox Series X/S e PC con la versione Xbox One cancellata? (Di martedì 22 dicembre 2020) Halo Infinite per Xbox One verrà cancellato? Ritornano prepotentemente i rumor di qualche tempo fa, complice tra l'altro della pagina LinkedIn dell'UI Art Lead di Halo Infinite, Chad Mirshak. Mirshak all'interno della sua pagina scrive infatti di essere attualmente al lavoro sul "completamento di Halo Infinite su Xbox Series X/S e PC" per una finestra di lancio fissata al prossimo anno e senza menzionare affatto Xbox One. Come ci si aspetterebbe, questo sta suscitando molte discussioni sui social media, ma vale la pena notare che ci sono diversi motivi per cui Xbox One potrebbe non essere menzionata nel suo profilo (quella ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 dicembre 2020)perOne verrà cancellato? Ritornano prepotentemente i rumor di qualche tempo fa, complice tra l'altro della pagina LinkedIn dell'UI Art Lead di, Chad Mirshak. Mirshak all'interno della sua pagina scrive infatti di essere attualmente al lavoro sul "completamento disuX/S e PC" per una finestra di lancio fissata al prossimo anno e senza menzionare affattoOne. Come ci si aspetterebbe, questo sta suscitando molte discussioni sui social media, ma vale la pena notare che ci sono diversi motivi per cuiOne potrebbe non essere menzionata nel suo profilo (quella ...

