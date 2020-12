Fiumicino | salgono i casi positivi Montino | ‘Comportamenti consapevoli per abbattere le curva dei contagi’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 dicembre 2020) Coronavirus a, ecco i dati aggiornati al 22 dicembre. “Sono 347 itotali nel Comune di, 14 in più dall’ultima rilevazione”. Lo dichiara il sindaco diEsterino. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio 1.288 nuovii contagi a Roma. Ecco il bollettino delle Asl “Dai dati forniti dalla Asl Rm 3 – spiega – si evince un trend di contagi in leggera risalita. Il 64% delle persone affette da coronavirus rimane concentrato tra Isola sacra e, l’età media è sempre 40 anni, 199 le donne colpite e 148 gli uomini. Infine il rapporto tra popolazione eè dello 0,42%”. “Mancano pochissimi giorni alle festività di Natale – conclude– e in questi ...