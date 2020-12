Elisabetta Canalis, un augurio profondo e speciale: i fan apprezzano (Di martedì 22 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elisabetta Canalis ha voluto fare un augurio molto speciale a tutti i suoi fan, che la seguono e supportano sempre. Ecco che cosa ha detto. Elisabetta Canalis ha tenuto molto a fare un augurio particolarmente speciale e sentito a tutti i suoi fan. La Canalis ormai da tempo vive negli Stati Uniti, dove si è Leggi su youmovies (Di martedì 22 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha voluto fare unmoltoa tutti i suoi fan, che la seguono e supportano sempre. Ecco che cosa ha detto.ha tenuto molto a fare unparticolarmentee sentito a tutti i suoi fan. Laormai da tempo vive negli Stati Uniti, dove si è

TizianoFerro : Grazie @JustElisabetta per esserci sempre. Persone, animali, amici ???? Se volete leggere per intero la lettera che E… - mattia_sari : Elisabetta Canalis nell’Olimpo delle fighe da ormai 25 anni. Pazzesca - flamanc24 : RT @TizianoFerro: Grazie @JustElisabetta per esserci sempre. Persone, animali, amici ???? Se volete leggere per intero la lettera che Elisabe… - lalla_tzn : RT @TizianoFerro: Grazie @JustElisabetta per esserci sempre. Persone, animali, amici ???? Se volete leggere per intero la lettera che Elisabe… - Nelmiocuoresol1 : RT @TizianoFerro: Grazie @JustElisabetta per esserci sempre. Persone, animali, amici ???? Se volete leggere per intero la lettera che Elisabe… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis bionda: ecco cosa ne pensano i suoi fan del nuovo look Tuttosport Elisabetta Canalis, un augurio profondo e speciale: i fan apprezzano

Elisabetta Canalis ha voluto fare un augurio molto speciale a tutti i suoi fan, che la seguono e supportano sempre. Ecco che cosa ha detto.

La Canalis scatenata si allena come i marines

Su Instagram la showgirl Elisabetta Canalis ha mostrato alcuni video relativi a un seminario a cui ha partecipato in Arkansas con le forze speciali militari. Prove superate alla grande! Da bomba sexy ...

Elisabetta Canalis ha voluto fare un augurio molto speciale a tutti i suoi fan, che la seguono e supportano sempre. Ecco che cosa ha detto.Su Instagram la showgirl Elisabetta Canalis ha mostrato alcuni video relativi a un seminario a cui ha partecipato in Arkansas con le forze speciali militari. Prove superate alla grande! Da bomba sexy ...