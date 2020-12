Cyberpunk 2077 è in prima persona ma le animazioni di V hanno dell' assurdo

Leggi su eurogamer

(Di martedì 22 dicembre 2020)ha una visuale inper praticamente la maggior parte del gioco. La terzaè disponibile solo se il nostroggio guida una moto, una macchina o se si fanno degli screenshot nella modalità fotografica. Va da sé che non abbiamo mai una visuale in terzamentre il protagonista, V, si muove. Ora però abbiamo un'ideae sue movenze grazie a diversi video che riprendono la sua ombra. E sembra proprio che V abbia dei movimenti davvero esilaranti mentre corre. Le cose non migliorano quando ad esempio il protagonista imbraccia un'arma o quando salta, mostrando così un'ombra che ha dei movimenti non proprio aggraziati, anzi, diremmo tutto il contrario. Oltre ai vari bug e problemi grafici che affliggono ...