Covid, Palù: i vaccini sembrano proteggere anche dall'infezione (Di martedì 22 dicembre 2020) Queste, specifica all'ANSA, sono "osservazioni preliminari andranno confermate da evidenze" e sarà anche uno degli obiettivi della farmacovigilanza Aifa. LEGGI anche: Covid, più decessi nella seconda ondata. Ecco cos'è cambiato "L'indicazione che sta arrivando è che i vaccini inducono immunità sterilizzante e questa è un'altra buonissima notizia", significa che oltre a proteggere dalla malattia Covid, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

