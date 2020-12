Can Yaman ospite di RTL: l’annuncio esalta i fan (Di martedì 22 dicembre 2020) Can Yaman è l’attore del momento, il successo inaspettato che l’artista turco ha ottenuto nella sua nazione ma soprattutto in Europa, e oggi anche oltre oceano, gli ha portato una popolarità davvero unica. Bellezza imbarazzante, sorriso che conquista e sex-appeal evidente, Can Yaman sta ricevendo richieste di lavoro da più parti del mondo, molte le produzioni che lo vogliono sul set e che desiderano animare, ma soprattutto sfruttare la celebrità dell’avvocato. Come sappiamo Can Yaman ha un rapporto speciale con l’Italia, ha infatti frequentato la scuola italiana in Turchia e parla molto bene la nostra lingua. Adora trascorrere del tempo nella nostra nazione e spesso è venuto in vacanza in Italia di cui ama tutto: dal clima alla cucina ma soprattutto le sue tante fan. Negli ultimi giorni ha annunciato sui social che è prossimo a ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Canè l’attore del momento, il successo inaspettato che l’artista turco ha ottenuto nella sua nazione ma soprattutto in Europa, e oggi anche oltre oceano, gli ha portato una popolarità davvero unica. Bellezza imbarazzante, sorriso che conquista e sex-appeal evidente, Cansta ricevendo richieste di lavoro da più parti del mondo, molte le produzioni che lo vogliono sul set e che desiderano animare, ma soprattutto sfruttare la celebrità dell’avvocato. Come sappiamo Canha un rapporto speciale con l’Italia, ha infatti frequentato la scuola italiana in Turchia e parla molto bene la nostra lingua. Adora trascorrere del tempo nella nostra nazione e spesso è venuto in vacanza in Italia di cui ama tutto: dal clima alla cucina ma soprattutto le sue tante fan. Negli ultimi giorni ha annunciato sui social che è prossimo a ...

