Calciomercato – Inter, Pinamonti verso la cessione: due le possibilità (Di martedì 22 dicembre 2020) Andrea Pinamonti lascerà l'Inter nel mercato di gennaio Nell'ormai imminente Calciomercato di gennaio l'Inter proverà a cedere Pinamonti. L'attaccante azzurro non è mai entrato nelle rotazioni di Conte prima e poi è rimasto fuori causa infortunio. Ecco il punto della situazione. "In attacco invece partirà Pinamonti. Sarà offerto al Parma in uno scambio fino a fine stagione con Gervinho? Il Papu Gomez è stato proposto, ma, se dovrà essere pagato, non è considerato una priorità. Ragionamenti sono stati fatti pure su Lasagna e Zaza, sempre in un eventuale scambio con Pinamonti, ma per il momento non si tratta di piste calde". (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo proviene da Intermagazine.

