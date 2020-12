Asl Salerno | la Fisi pronta a ricorrere per la premialità Covid

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Ancora una volta siamo costretti – dalla ASL– a denunciare un atteggiamento antisindacale ripetuto e continuo da parte di una Istituzione pubblica, quale una ASL, che impedisceai rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza di accedere – ai sensi della normativa vigente – sui luoghi di lavoro per la tutela dei lavoratori che sono lasciati soli con presidi insufficienti e percorsi di assistenza a scarsa sicurezza,ai Sindacati di trattare sui fondi da ripartire tra i lavoratori, sostituendosi agli stessi”. La denuncia arriva firmata dallaSanità di, contrariata dal fatto che davanti a numerosi lavoratori contagiati dal, ha chiesto e non ottenuto un incontro per individuare i parametri attraverso i quali riconoscere la...