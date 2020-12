(Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – È iniziato in videoconferenza l’incontro sulla vertenza Whirlpool convocato dal Mise con azienda, sindacati e enti locali. Presiede il tavolo la sottosegretaria Alessandra Todde. Il gruppo e’ rappresentato da Luigi La Morgia, amministratore delegato di Whirlpool per l’Italia. WHIRLPOOL: “DAL 1 APRILE 2021 LICENZIAMENTI A NAPOLI“

L'amministratore delegato di Whirlpool per l'Italia, Luigi La Morgia, conferma che l'azienda garantirà la piena retribuzione fino al 31 dicembre per i lavoratori di Napoli, come da accordi con il gove ...È iniziato al Mise il tavolo di confronto sul futuro del sito Whirlpool di Napoli che il gruppo americano ha lasciato a fine ottobre. A presiedere l'incontro, al quale partecipa anche ...