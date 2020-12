Vaccino Pfizer-BioNTech, arriva il via libera dell’Ema (Di lunedì 21 dicembre 2020) Con il via libera da parte dell’Agenzia europea del farmaco al Vaccino Pfizer-BioNTech, la campagna di somministrazione di massa in tutta l’Unione Europea può partire tra il 27 e il 29 dicembre. L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato l’ok condizionale al Vaccino Pfizer-BioNTech. Lo comunica l’Ema. “Al momento non ci sono indicazioni che il Leggi su 2anews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Con il viada parte dell’Agenzia europea del farmaco al, la campagna di somministrazione di massa in tutta l’Unione Europea può partire tra il 27 e il 29 dicembre. L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato l’ok condizionale al. Lo comunica l’Ema. “Al momento non ci sono indicazioni che il

POTENZA – Saranno somministrate domenica prossima tra il personale sanitario più a rischio del San Carlo di Potenza le prime 95 dosi di vaccino per il covid 19 in arrivo in Basilicata. E’ quanto decis ...

L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Pfizer-Biontech

EUROPA – L’Agenza europea del farmaco ha dato l’ok condizionale al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. Ciò significa che il farmaco ha superato tutti i controlli di sicurez ...

