Traffico Roma del 21-12-2020 ore 12 | 30

(Di lunedì 21 dicembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane per accertamenti tecnici chiusa la nuova galleria della tangenziale in direzione stadio inevitabili le ripercussioni in tangenziale arrivando da San Giovanni E i disagi sulla tratto Urbano della A24 rallentamenti per incidente sul lungotevere dell’Acqua Acetosa incidente sul Raccordo Anulare tra il bivio con l’autostrada per L’Aquila è l’uscita Tiburtina tratto di carreggiata esterna in corso Intanto le limitazioni per i veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde vietati gli spostamenti per i diesel fino al Euro 2 e per i benzina Euro 0 e 1 mentre all’interno dell’anello ...