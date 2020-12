Roma, partecipa ad un videoclip ma era sottoposto alle misure di “divieto di dimora” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gli agenti del commissariato Spinaceto, diretto da Silvia Agostini, hanno arrestato D. S. M. 24enne. Il giovane Romano, nonostante avesse a suo carico il “divieto di dimora” nel Comune di Roma, ha continuato a frequentare costantemente la capitale. Il giovane inoltre, il 30 novembre scorso, incurante delle misure a cui era sottoposto, non ha esitato a presentarsi come figurante in un video clip promozionale di un giovane trapper Romano. All’arrivo dei poliziotti, allertati dai cittadini preoccupati dell’assembramento di alcuni ragazzi in strada, non hanno trovato traccia dei partecipanti all’evento. Nei giorni seguenti però, il video ha cominciato a diffondersi attraverso i canali social permettendo agli agenti di identificare il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gli agenti del commissariato Spinaceto, diretto da Silvia Agostini, hanno arrestato D. S. M. 24enne. Il giovaneno, nonostante avesse a suo carico il “di” nel Comune di, ha continuato a frequentare costantemente la capitale. Il giovane inoltre, il 30 novembre scorso, incurante dellea cui era, non ha esitato a presentarsi come figurante in un video clip promozionale di un giovane trapperno. All’arrivo dei poliziotti,rtati dai cittadini preoccupati dell’assembramento di alcuni ragazzi in strada, non hanno trovato traccia deinti all’evento. Nei giorni seguenti però, il video ha cominciato a diffondersi attraverso i canali social permettendo agli agenti di identificare il ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - WindTre partecipa al progetto di innovazione SMART5GRID, nell'ambito di un consorzio che coinvolge partner nazionali ed internazionali come la Divisione ...

Solstizio d'inverno con igloo, tutti eschimesi per un giorno sul Monte Livata

Solstizio d’inverno con igloo. Sembrerebbe la Groenlandia, eppure siamo nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, a 1600 metri di altitudine e solo un’ora e ...

