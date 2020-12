Pogba Juventus, la rivelazione: “In prestito a gennaio, ma servono 2 cessioni” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Pogba Juventus – Grandi notizie per i tifosi bianconeri. Paul Pogba in prestito alla Juventus, si può. Lo annuncia Paganini sul proprio profilo Twitter. Il francese potrà arrivare a gennaio ma ad una solo condizione: un prestito con diritto di riscatto e l’uscita di almeno due giocatori per pagare il monte ingaggi del centrocampista. Un operazione che andrebbe a chiudersi già a gennaio. Un colpo da 10 e lode che porterebbe in bianconero un graditissimo ritorno, proprio come Morata. Pogba Juventus, le parole di Paganini L’esperto giornalista di mercato Paolo Paganini stamane ha spiazzato tutti con l’annuncio sul suo Twitter, scrivendo: “Buongiorno. Dal blitz pre natalizio di Torino è stata concordata una strategia ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 21 dicembre 2020)– Grandi notizie per i tifosi bianconeri. Paulinalla, si può. Lo annuncia Paganini sul proprio profilo Twitter. Il francese potrà arrivare ama ad una solo condizione: uncon diritto di riscatto e l’uscita di almeno due giocatori per pagare il monte ingaggi del centrocampista. Un operazione che andrebbe a chiudersi già a. Un colpo da 10 e lode che porterebbe in bianconero un graditissimo ritorno, proprio come Morata., le parole di Paganini L’esperto giornalista di mercato Paolo Paganini stamane ha spiazzato tutti con l’annuncio sul suo Twitter, scrivendo: “Buongiorno. Dal blitz pre natalizio di Torino è stata concordata una strategia ...

