Piedimonte Matese, via all'adeguamento a Dea di I livello dell'ospedale

Tempo di lettura: < 1 minuto

Piedimonte Matese (Ce) – L'Uffico Tecnico Manutentivo dell'Asl di Caserta ha definito il programma di interventi per l'adeguamento a DEA di I livello del P.O. Ave Gratia Plena di Piedimonte Matese. Il programma prevede i seguenti interventi: entro gennaio 2021 avvio dell'efficientamento energetico delle facciate per circa 2,7 mln di euro. A seguire l'adeguamento del Pronto Soccorso con l'implementazione della camera calda. L'ammontare totale degli interventi è di circa 600mila euro. Previsto anche il completamento dell'adeguamento antincendio dell'intero presidio. Infine, è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica per dotare il Presidio Ospedaliero Ave Gratia Plena di una elisuperficie, che consentirà il collegamento del nosocomio con i presidi di ...

